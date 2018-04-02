Екатеринбургский коллектор отправится в колонию за вымогательство и разбой

В Екатеринбурге сотрудник службы безопасности центра микрозаймов ООО "Домашние деньги" осужден за вымогательство и разбитие окон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

В ноябре 2016 года подсудимый, являясь сотрудником организации "Домашние деньги", вместе с соучастником вымогал деньги у брата заёмщицы в счет оплаты задолженности. При этом мужчина, у кого вымогали деньги, не являлся стороной кредитного договора, а займ в ООО "Домашние деньги" взяла его сестра и не смогла вовремя расплатиться.

Злоумышленники требовали по телефону с потерпевших сначала 25 тыс. руб., а затем – 50 тыс. руб. При этом долг у женщины был чуть более 12 тыс. руб. Вымогатели собирались поделить остальные деньги между собой.

Они высказывали требования о передаче денег, а также главный осужденный угрожал физическим насилием и порчей имущества. В ночь с 12 на 13 ноября 2016 года он выполнил свое обещание и разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна.

Более того, совершил он это уже в период условного осуждения.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. руб.

Сейчас он находится под стражей.