В Югре из-за гриппа и ОРВИ от работы временно отстранены 387 человек

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Югре снизилось на 6,49% по сравнению с показателями прошлой недели, но два детских сада в округе закрыты на карантин, сообщили Накануне.RU в югорском управлении Роспотребнадзора.

Закрыт детский сад в Ханты-Мансийском районе и в Пыть-Яхе. Превышение среднеокружных показателей заболеваемости регистрируются в Урае, Нефтеюганске, Когалыме, Кондинском, Березовском районах, Сургуте, Ханты-Мансийском районе.

"От работы временно отстранено 387 человек, непривитых против гриппа работников образовательных учреждений от работы с детьми, сотрудников лечебно-профилактических учреждений в период превышения эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендуют теплее одеваться, чаще мыть руки, употреблять в пищу овощи и фрукты, избегать близкого контакта с больными людьми, чаще бывать на свежем воздухе и обязательно проветривать квартиру и офис, при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, своевременно обращаться в лечебное учреждение, не посещать место работы и образовательные учреждения.