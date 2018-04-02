ТЦ уже в этом году обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах

Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий, об этом заявил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации", - заявил Выборный.

Депутат добавил, что Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, из-за трагедии в кинотеатре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров.