На Среднем Урале руководство мини-садика заплатит компенсацию за травму ребенка

На Среднем Урале руководство мини-садика заплатит компенсацию морального вреда за травмирование ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 18 декабря прошлого года: при посещении мини-садика в досуговом центре "Витаминка" в Каменске-Уральском ребенок 2016 года рождения получил травму в виде ссадины на слизистой оболочке нижней губы, а также перелома коронки с неполным вывихом зуба на верхней челюсти.

"В ходе проверки выявлены нарушения при оказании услуг по присмотру и уходу за малолетними детьми в группе продленного дня, а именно - ненадлежащее оказание медицинской помощи, неуведомление родителей о травме ребенка", - отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор города внес директору досугового центра представление об устранении выявленных нарушений и обратился с иском в суд в интересах малолетнего о взыскании морального вреда в связи с полученной травмой. В итоге с ответчика взыскана компенсация в размере 15 тысяч рублей.