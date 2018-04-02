Украина находится под внешним управлением, считают 75% украинцев

Три четверти жителей Украины считают, что страна полностью или частично находится под внешним управлением. 35% уверены, что Украина полностью управляется извне, 40% - частично. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в декабре 2017 года.

При этом ответы почти не отличаются в зависимости от возраста респондентов. Так, в группе 18-29 лет в независимость Украины верят 16%, а среди людей старше 60 лет - 13%. Во внешнем управлении страны уверены 72% и 75% соответственно.

Зависимости от идеологических и геополитических предпочтений также почти не наблюдается. Среди тех, кто жалеет о распаде СССР, 78% считают, что Украина находится под внешним управлением. Среди тех, кто не жалеет, - 73%.

Среди сторонников вступления в ЕС во внешнем управлении уверены 73%, среди противников - 78%. Разница только в том, что большинство прозападно настроенных граждан оценивают внешнее управление как частичное.

Как ранее сообщало Накануне.RU, большинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ нынешней власти.