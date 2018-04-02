На МЭФ предложат меры по увеличению федерального бюджета

На Московском экономическом форуме обсудят меры, направленные на увеличение федерального бюджета. Так, президент ЭАЦ "Модернизация" Михаил Абрамов считает что коррупция при внешнеторговой деятельности является одной из причин недополучения доходов в бюджет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

Так, по его мнению, в 2017 году российский бюджет недополучил около 9-10 трлн рублей.

"Настоящей черной дырой является внешнеторговая деятельность. В 2017 году 40% от поступлений в российский бюджет составили нефтегазовые доходы. Но эта цифра могла быть намного больше. "Утечки" происходят из-за воровства при экспорте. Например, Россия поставляет США нефтепродукты на 3 млрд долларов, а по данным США, поставки за этот же период оставляют 9 млрд. Разница – 300%. Ее получают трейдеры, компании-посредники, которые необходимо ликвидировать", - считает эксперт.



Кроме того, нефтегазовые компании, по мнению Абрамова, заинтересованы в росте издержек, с помощью которых они получают преференции от государства.

Также эксперт считает необходимым существенно изменить налоговую систему. Речь о введении прогрессивной шкалы налогообложения, изменения ставки НДС и размера социальных взносов. "Введение прогрессивной шкалы налогообложения даст государству 2-3 трлн рублей. При ставке НДС 18% уровень собираемости не превышает 30%", - сказал он. По мнению Абрамова, ставку необходимо понизить до 8%.

Он также предложил установить единую ставку социальных взносов, равную 20%. "Это в три раза уменьшит нагрузку на производство. Расчеты показывают, что бюджет получил бы дополнительно 300 млрд рублей", - подчеркнул президент ЭАЦ «Модернизация».



Эти и другие предложения будут обсуждаться на МЭФ, который пройдет 3-4 апреля.