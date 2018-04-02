В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Ботаника Молл"

В Екатеринбурге сегодня, 2 апреля, эвакуировали ТЦ "Ботаника Молл".В столице Урала продолжаются проверки пожарной безопасности в ТЦ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.

"Сработала пожарная тревога", - пишут посетители.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах нет.

Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность. К инспекциям подключился и Общероссийский народный фронт.

Прокуратура Екатеринбурга уже отчиталась о первых проверках ТЦ. "Ботаники Молл" в этих списках пока нет.