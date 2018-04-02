Получил 400 тысяч. Следователи Южного Урала раскрыли подробности задержания высокопоставленного полицейского

Челябинские следователи СК раскрыли подробности задержания начальника отдела одного из подразделений ГУ МВД России по Челябинской области Владимира Белоносова, полицейского подозревают в получении взяток.

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В период 2008-2018 годов подозреваемый получил взятки в сумме более 400 тыс. рублей за постановку на учет по фиктивным адресам мигрантов и не проведение проверок их фактического пребывания, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения.

О задержании Белоносова Накануне.RU сообщило еще утром 2 апреля - в кабинете и отделе силовики провели обыски.