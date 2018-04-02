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У Тюменского индустриального университета украли 54 миллиона
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Тюменский индустриальный университет, эмблема (2017) | Фото: youtube.com

Возбуждено уголовное дело по факту кражи 54 млн руб. под видом госзакупки, оформленной сотрудниками Тюменского государственного нефтегазового университета, который сейчас именуется Тюменским индустриальным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Университет в августе 2015 г. по итогам электронного аукциона договорился с одной из компаний на поставку винтовых забойных двигателей. Цена контракта – 54 млн руб. Позже поставок так и не случилось, хотя деньги были полностью переведены. Дело о мошенничестве возбуждено против неустановленного лица из числа сотрудников университета.

Напомним, последнее время вуз постоянно мелькает в криминальной жизни региона. Сначала экс-ректор индустриального университета Олег Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров.

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02.04.2018 15:21 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:21 Екб


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У Тюменского индустриального университета украли 54 миллиона
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