У Тюменского индустриального университета украли 54 миллиона

Возбуждено уголовное дело по факту кражи 54 млн руб. под видом госзакупки, оформленной сотрудниками Тюменского государственного нефтегазового университета, который сейчас именуется Тюменским индустриальным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Университет в августе 2015 г. по итогам электронного аукциона договорился с одной из компаний на поставку винтовых забойных двигателей. Цена контракта – 54 млн руб. Позже поставок так и не случилось, хотя деньги были полностью переведены. Дело о мошенничестве возбуждено против неустановленного лица из числа сотрудников университета.

Напомним, последнее время вуз постоянно мелькает в криминальной жизни региона. Сначала экс-ректор индустриального университета Олег Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров.