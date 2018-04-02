В Зауралье будут судить главу сельсовета, который второй раз попался за рулем пьяным

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельсоветов Петуховского района - чиновник второй раз попался пьяным за рулем.

Первый раз его поймали пьяным в 2016 году - он был признан виновным, мужчину приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года, однако, не сделав должных для себя выводов, 23 февраля этого года чиновник вновь был пойман сотрудниками ГИБДД в пьяном виде за рулем, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Свою вину чиновник признал полностью, в содеянном раскаялся. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.