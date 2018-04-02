В Турции выдан ордер на арест Гюлена по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

В решении суда говорится, что Гюлен дал приказ об убийстве Карлова, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла. По информации СМИ, подозреваемый входит в организацию Гюлена (FETO).