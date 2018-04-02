Нападение собак на восьмилетнего ямальца: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на маленького ямальца стаи собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В рамках дела предстоит выяснить, поступали ли обращения в мэрию Салехарда о наличии бродячих собак, а если поступали, то почему чиновники не отреагировали должным образом.

Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса в Салехарде. Восьмилетний ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Его доставили в больницу, сейчас он лечится, жизни мальчика ничто не угрожает.