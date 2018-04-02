Тюменская область завоевала шесть медалей в чемпионате России по биатлону

Сборная Тюменской области по биатлону завоевала шесть медалей в чемпионате России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦСП.

Три медали были завоеваны в эти выходные. 31 марта, Александр Логинов стал победителем спринта, а Евгений Гараничев – серебряным призером. На следующий день, 1 апреля, в гонке преследования Логинов не смог удержать лидирующую позицию и занял четвертое место. Гараничев же замкнул тройку и выиграл бронзу.

Отметим, в Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону. Завтра, 3 апреля, будут разыграны награды в женской эстафете и мужском масс-старте. Начало гонок в 12.15 и 14.45 по московскому времени.