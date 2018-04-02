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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
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от издателя  |  комментариев: 5


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Ушло в суд дело экс-замминистра спорта Прикамья, которому вменяют кражу 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"
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Руслан Садченко (2016) | Фото: sevzakon.ru

Готово к суду уголовное дело бывшего заместителя министра спорта Прикамья Руслана Садченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.
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Напомним, в начале октября 2016 г. глава министерства спорта Павел Лях был отстранен от должности из-за возбужденного дела о хищениях при реконструкции спорткомплекса "Динамо". По делу проходит и Садченко. Чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 23 млн 600 тыс. руб. из бюджета во время реконструкции стадиона.

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02.04.2018 14:59 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:59 Екб


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Ушло в суд дело экс-замминистра спорта Прикамья, которому вменяют кражу 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"
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