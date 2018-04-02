Ушло в суд дело экс-замминистра спорта Прикамья, которому вменяют кражу 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"

Готово к суду уголовное дело бывшего заместителя министра спорта Прикамья Руслана Садченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Материалы ушли в Ленинский райсуд Перми.

Напомним, в начале октября 2016 г. глава министерства спорта Павел Лях был отстранен от должности из-за возбужденного дела о хищениях при реконструкции спорткомплекса "Динамо". По делу проходит и Садченко. Чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 23 млн 600 тыс. руб. из бюджета во время реконструкции стадиона.