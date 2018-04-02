В Петербурге адвокат устроила ДТП с тяжкими последствиями

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Ее подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГСУ СК России, речь идет о представительнице Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов. Из материалов дела следует, что вечером 28 февраля этого года правозащитница, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, на Таллиннском шоссе нарушила правила дорожного движения. В результате она совершила столкновение с автомобилем Honda Accord, а ее знакомой, находившейся в качестве пассажира, был причинен тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года в Екатеринбурге при получении взятки был задержан действующий адвокат. Позднее его заключили под стражу.