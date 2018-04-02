В Латвии запретили обучение на русском языке в школах

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, которые предусматривают переход школ страны на обучение на латышском языке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы латвийского лидера.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование и строить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это образует более сплоченное общество и усилит государство", - говорится в сообщении Вейониса.

22 марта парламент в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

В прошлом году Государственная служба качества образования Латвии оштрафовала Даугавгривскую среднюю школу в Риге за общение на русском языке.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подобные случаи уже происходили в прибалтийской стране.

Так, взысканиям за публичное общение со школьниками на русском языке не единожды подвергался мэр Риги Нил Ушаков. Под претензии Центра госязыка (ЦГЯ) Латвии также попадал глава Вентспилса Айвар Лембергс, поприветствовавший по-русски собравшихся на общественном мероприятии, на котором, как сообщалось, присутствовали преимущественно русскоязычные граждане. А в середине июня латвийский ЦГЯ составил протокол на директора школы в Лиепае Валерия Епископосова, проводившего выпускной вечер на русском языке.