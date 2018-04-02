Эксперт: России надо радоваться новому шагу китайской "нефтяной независимости"

В конце января сообщалось о намерении китайских компаний поучаствовать в биржевой торговле российской нефтью марки Urals. Вскоре после этого Шанхайская нефтегазовая биржа начала торговлю углеводородами в юанях. Ожидалось, что благодаря этой бирже Россия сможет продавать свою нефть не за доллары, а Китай – укрепить статус своей площадки.

Однако этого пока не происходит. Китай покупает у России больше всего нефти, но приобретает её не за собственную валюту. Информагентство Infox приводит комментарий экономического обозревателя Алексея Подымова, из которого следует, что в юанях торгуется нефть шести арабских марок (в том числе Dubai, Oman и Basra Light) и китайской марки Shengli. Большая часть контрактов по поставке нефти в Китай привязана к цене марки Dubai.

Зато среди покупателей в Шанхае не только местные независимые переработчики и китайские государственные Unipec, CNOOC и Sinochem, но и международные трейдеры Glencore и Trafigura, с которыми плотно сотрудничают отечественные нефтяники.

"России, вообще, скорее всего, надо радоваться новому шагу к китайской "нефтяной независимости", и попытаться воспользоваться ею, пока не поздно. Пусть пока торги в Шанхае идут в объёмах, несопоставимых с мировыми – там счёт идёт на сотни миллиардов, но, ведь в большинстве случаев всё это – лишь биржевые спекуляции", – отметил Алексей Подымов.