Сотрудники СК выяснят обстоятельства нападения собак на ямальского ребенка

Началась доследственная проверка обстоятельств нападения собак на маленького ямальца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сотрудники управления начали проверку, потому что у случившегося есть признаки оказания небезопасных услуг или работ.

Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса в Салехарде. Ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Его доставили в больницу, сейчас он лечится, жизни мальчика ничто не угрожает.