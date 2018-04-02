В "Почте России" открестились от влетевшего в жилой дом дрона

Ранее сообщалось, что в Бурятии впервые в России испытали доставку груза беспилотником. Дрон успешно стартовал в одном из микрорайонов Улан-Удэ, однако через некоторое время после взлета он врезался в здание и рухнул на землю.

В "Почте России" заявили, что тестовый запуск первого в стране почтового дрона, который разбился вскоре после взлета, проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей.

В пресс-службе компании Накануне.RU сообщили, что производитель беспилотного летательного аппарата - компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, а "Почту России" пригласили в качестве одного из гостей.

В компании-производителе винят в случившемся нештатное отключение электроники. "При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных," - говорится в комментарии компании.

Ранее прозвучала версия, что авария могла произойти из-за множества точек Wi-Fi поблизости.

Также сообщается, что содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник, не пострадало.



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