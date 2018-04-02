ФК "Краснодар" отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова

Сегодня, 2 апреля, руководством футбольного клуба "Краснодар" было принято решение об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Шалимов работал в должности с сентября 2016 года. Под его руководством клуб провел 66 официальных матчей, в которых одержал 30 побед, 19 раз сыграл вничью и 17 раз уступил. В прошлом чемпионате России "Краснодар", возглавляемый Шалимовым, финишировал на четвертом месте, а в текущем сезоне за шесть туров до финиша располагается на пятой позиции.

В "Краснодаре" поблагодарили Игоря Шалимова за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности. В клубе добавили, что имя нового наставника команды будет названо в ближайшие дни.

Последним матчем Шалимова в "Краснодаре" стала игра с "Анжи", которая завершилась скандалом с участием капитана сборной России Федора Смолова.