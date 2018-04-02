В Челябинске рекламу с молитвой на календарях кредитной организации признали незаконной

В Челябинске рекламу на календарях микрофинансовой организации "Удобные деньги" с молитвой "Отче наш" признали незаконной - 18 арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Первый раз незаконной данную рекламу признали более года назад - тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в челябинском УФАС.

По мнению суда, данная реклама с религиозными христианскими символами противоречит требованиям рекламного законодательства.