Трамп отказался помиловать летчика Ярошенко

Дональд Трамп отказал в помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила соответствующее письмо в ответ на ходатайство на имя американского президента.

"Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах, о том, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равные для всех", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что намерена продолжать бороться за освобождение Ярошенко.

Напомним, Константин Ярошенко осужден на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В декабре сообщалось, что он перенес операцию.