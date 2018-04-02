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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
02.04.2018 13:37 Мск (15:37 Екб)
общество | За рубежом
Трамп отказался помиловать летчика Ярошенко
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ярошенко константин российский летчик (2011) | Фото: gdb.rferl.org

Дональд Трамп отказал в помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила соответствующее письмо в ответ на ходатайство на имя американского президента.

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"Я получила ответ от замгоссекретаря по поручению Трампа, они сообщают в очень корректной форме на двух листах, о том, что считают осуждение Ярошенко законным и обоснованным, что оно осуществлено в рамках демократических принципов, что доказательства его вины являются достаточными для вынесения приговора, а что касается условий содержания под стражей, они равные для всех", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что намерена продолжать бороться за освобождение Ярошенко.

Напомним, Константин Ярошенко осужден на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В декабре сообщалось, что он перенес операцию.

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02.04.2018 13:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:37 Екб


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Трамп отказался помиловать летчика Ярошенко
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