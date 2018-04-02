Пострадавшая в пермской школе №127 учительница вышла на работу после долгого больничного

Педагог Наталья Шагулина, пострадавшая при чрезвычайной ситуации в пермской школе №127, вновь вернулась к работе. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщило руководство школы.

Сегодня у женщины первый рабочий день после длительного больничного. Наталья Шагулина, как и прежде, преподает в 4 "Б" классе.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Сейчас она и все дети выписаны домой. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших школьников организуют туристические поездки, а педагога представят к награде.

Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.