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Новости
02.04.2018 13:38 Мск (15:38 Екб)
экономика | Центральный ФО
Экономист: "Ближайшие шесть лет Россию ждет очередной раунд "затягивания поясов"
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мэф московский экономический форум владислав жуковский (2016) | Фото: Накануне.RU

Ближайшие шесть лет нового президентского цикла пройдут под знаменем "затягивания поясов". Такое мнение в преддверии Московского экономического форума выразил управляющий директор Triumph Capital Владислав Жуковский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.
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Экономист не ожидает серьезных позитивных изменений в российской экономике после инаугурации.

"Судя по всему, нас ждет еще более иссушающая, обескровливающая российскую экономику макроэкономическая финансовая политика, еще более жесткое отношение к несырьевому бизнесу - повышение тарифов естественных монополий, увеличение НДС", - сказал он.

Жуковский отметил, что Россию ждет новый налоговый маневр по формуле 21/21 - повышения НДС до 21% при резком одновременном снижении страховых взносов до 21%. "На самом деле, под видом налогового маневра нам предлагают и повышение НДС, и фактической эффективной ставки страховых взносов - у россиян с доходами выше 65 тыс рублей в месяц эффективная ставка страховых взносов не 30, а 15-17%. Вводятся новые феодальные подати и повышаются старые, в том числе платежи за "Платон", капремонт, налог на недвижимость (отменяются льготы по кадастровой оценке недвижимости), утилизационные сборы. За все это из своего кармана платит конечный потребитель, то есть население", - считает он.

На взгляд экономиста, страна все больше деградирует, переходя в разряд стран с "вечно недоразвитой экономикой". Как подчеркнул Жуковский, с 2012 года российская экономика в реальном выражении с учетом накопленной инфляции упала почти на 1%. "За то же время мировая экономика выросла более, чем на 11%, экономика США – на 8,5%, экономика ЕС – на 6,5%, а Индия и Китай выросли на 32-33%. То есть, речь идет о потерянной шестилетке: годах застоя, деградации, роста нищеты, шоковой девальвации, секвестра бюджета, технологического отставания, утечки умов и капиталов", - добавил эксперт.

На полях МЭФ Жуковский в качестве одного из модераторов секции - "мозгового штурма" - вместе с участниками обсудит перспективы превращения России в "страну с мощным индустриальным потенциалом".

Экономист убежден, что для этого сегодня в том числе необходимо бороться за смену социально-экономической политики, чтобы в составе российского правительства появились такие люди, как Константин Бабкин, Павел Грудинин, Юрий Болдырев, Сергей Глазьев, Роберт Нигматуллин. "К сожалению, никаких проблесков надежды в ближайшее время не предвидится. Задача нашего мозгового штурма – понять, к чему готовиться и под каким соусом нам будут подавать новую финансовую удавку. Необходимо также понять, что мы можем предложить, как экономически активная часть общества. Очередные шесть лет отставания от Запада, застоя и экономической депрессии мы позволить себе не можем", - сказал он.

МЭФ состоится 3-4 апреля, дискуссии будут объединены темой "Россия и мир: образ будущего".

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02.04.2018 13:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:38 Екб


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Экономист: "Ближайшие шесть лет Россию ждет очередной раунд "затягивания поясов"
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