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Новости
02.04.2018 13:35 Мск (15:35 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2013) | Фото: Накануне.ru

В Кремле заявили, что арест братьев Магомедовых - это не какая-то одноразовая акция, ведется борьба с хищениями государственных средств.
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Напомним, Магомедовы стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Братьям вменяют хищение 2,5 млрд рублей.

Комментарий по ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это [арест Магомедовых] - не какие-то одноразовые акции. В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая целенаправленная политика", - приводит ТАСС слова Пескова.

При этом комментировать само дело он не стал, поскольку следствие по нему продолжается. "Затем будет суд, который и определит виновность или невиновность тех, кто был задержан", - добавил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава правительства, "политологическими пересудами".

Зиявудин Магомедов(2018)|Фото: Владислав Шатило / РБК

"Это, скорее, такие политологические пересуды. Давайте все-таки оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях", - отметил он.

А отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что президент РФ Владимир Путин недавно проводил встречу с Магомедовым, Песков сказал, что ему о такой встрече не известно.

"Магомедов принимал участие в ряде мероприятий, которые проводил президент с участием представителей крупного бизнеса и бизнес-организаций. Имело место несколько таких общих встреч. За последнее время о каких-то других встречах мне не известно", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сведения, что братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ".

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02.04.2018 13:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
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"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
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