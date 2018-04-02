На Ямале глава колледжа украл из бюджета 300 тысяч

В Тарко-Сале работнику местного колледжа вменяют кражу бюджетных денег через заключение фиктивных госконтрактов, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2016 г. и.о. директора "Тарко-Салинского профессионального колледжа" фиктивно заключил два договора о поставке стенового оборудования на 300 тыс. руб. Позже он подписал бумаги о том, что все материалы поступили в колледж. На основании этих "документов" департамент образования Ямала в рамках целевой субсидии оплатил несуществующий товар.

Сумма ущерба – 300 тыс. руб. Против работника колледжа возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.