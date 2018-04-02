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Новости
02.04.2018 13:12 Мск (15:12 Екб)
политика | За рубежом
В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой
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Scotland Yard, Скотленд-Ярд, британская полиция (2018) | Фото: www.thedailybeast.com

Британский таблоид The Sun сообщил, что веществом, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия.

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По данным издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако дочь забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Отмечается, что полиция уже допросила знакомую Юлии. Известно, что в России она работает в крупной медицинской компании.

Как стало известно The Sun, полиция не исключает, что отравляющее вещество "Новичок" могло находиться, в частности, в крупе, пишет "Лента.ру".

4 марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солcбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.

Как сообщалось ранее, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок", которым мог быть отравлен Скрипаль и его дочь, имеет американские корни.

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02.04.2018 13:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой
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