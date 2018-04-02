В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой

Британский таблоид The Sun сообщил, что веществом, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия.

По данным издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако дочь забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Отмечается, что полиция уже допросила знакомую Юлии. Известно, что в России она работает в крупной медицинской компании.

Как стало известно The Sun, полиция не исключает, что отравляющее вещество "Новичок" могло находиться, в частности, в крупе, пишет "Лента.ру".

4 марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солcбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондон не располагает никакими доказательствами.

Как сообщалось ранее, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок", которым мог быть отравлен Скрипаль и его дочь, имеет американские корни.