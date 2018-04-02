В заксобрание внесут еще один "альтернативный" проект выборов мэра Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге представители четырех политических организаций собрали пресс-конференцию, чтобы выразить свою позицию по поводу системы избрания мэра областной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу отметим, что все спикеры выступили за поддержку сохранения всенародного голосования и против предложенной губернатором модели выборов через конкурсную комиссию и утверждение кандидатуры депутатами городской думы. Об "альтернативном" варианте депутата-коммуниста ЗакСО Вячеслава Вергера, который ранее предложил выбирать мэра Екатеринбурга всенародно, его коллеги даже не вспомнили.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Свердловской области Андрей Жуковский заявил, что административная столица Среднего Урала - город уникальный в силу высокого гражданского самосознания его жителей, и нельзя не учитывать их мнения.

"Задавая вопрос представителям администрации губернатора, почему лишают горожан права решать, самим избирать мэра или назначать, мы ответа не получили. Логически можно понимать, что мы всех" чешем под одну гребенку", и в Свердловской области мэрии назначаются везде. Но, например, в Нижнем Тагиле мэр избирается", - сказал депутат, напомнив, что горожанам дают право всенародно голосовать за президента страны и губернатора региона.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ и лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Александр Ивачев посетовал на "изменения правил игры", которые заново устанавливаются "практически в каждом избирательном цикле и всегда накануне выборов, чтобы оппозиция не была к этому готова".

Депутат думы Екатеринбурга от "Гражданской платформы" Константин Киселев заявил, что "по разным опросам за прямые выборы высказывались от 71% до 85% горожан", а их отмена - "оскорбление" для таких граждан.

"Людям фактически сказали, что они дебилы", - считает Киселев.

Руководитель фракции ЛДПР в думе Екатеринбурга Михаил Вечкензин в своем выступлении ориентировался на позицию лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

"Он [Жириновский] озвучивал свою позицию о том, что исполнительной власти удобно, чтобы мэр назначался, но здесь надо учитывать специфику муниципалитета, - отметил депутат. - Город Екатеринбург динамично развивается, давайте оставим людям право выбирать сильного мэра".

При этом выступавшие сошлись в том, что "человек, который сейчас управляет Екатеринбургом [глава города и председатель думы Екатеринбурга Евгений Ройзман], не справляется с возложенными на него функциями, в то время как муниципалитету нужен сильный мэр".

В ходе пресс-конференции депутаты свердловского парламента Ивачев и Жуковский в присутствии журналистов подписали проект еще одного "альтернативного" законопроекта, которым предполагается внести изменения в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

По замыслу авторов, избранный мэр может наделяться полномочиями председателя представительного органа либо руководителя администрации, но, как сказано в пояснительной записке, способ избрания утверждается уставом Екатеринбурга.

Таким образом, завтра фракции КПРФ (4 человека) и "Справедливая Россия"(5 человек) в региональном парламенте будут голосовать против "губернаторского" законопроекта. При этом, как пояснил Накануне.RU Ивачев, коммунисты могут поддержать "поправку Вегнера". В то же время Жуковский выразил опасение, что Вегнер в последний момент снимет свой законопроект. Поэтому депутат -"эсер" надеется: их с Жуковским поправку успеют внести в повестку завтрашнего заседания.

Однако, как пояснил Накануне.RU осведомленный источник в свердловском заксобрании, рассчитывать на такое развитие событий просто несерьезно: повестка заседания регионального парламента на 3 апреля сверстана, утверждена и уже опубликована на официальном сайте.