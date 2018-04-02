ЦК партии "Коммунисты России" опроверг заявление об извинениях Грудинину

Центральный аппарат партии "Коммунисты России" опровергает заявление Ленинградского областного отделения партии об извинениях Павлу Грудинину.

"Уведомляем Вас, что Ленинградское областное отделение возглавляет Хугаев Чермен Вазноевич, - заявили Накануне.RU в пресс-службе ЦК партии. - Никакого отношения к деятельности партии указанные в Вашей публикации лица давно не имеют. Ленинградское областное отделение полностью поддерживает руководство партии и лично Максима Александровича Сурайкина".

В заявлении на сайте "Коммунистов России" говорится о том, что заявление об извинениях - лживое, а также о том, что печать и бланк партии были подделаны. "Официально заявляем, что Ленинградская областная организация КПКР во всем поддерживает руководство партии, считает абсолютно правильными и политически выверенными все действия нашего кандидата на президентских выборах М.А.Сурайкина и презирает предателя интересов рабочего класса и народного дела олигарха Грудинина", - говорится в заявлении, подписанном Хугаевым.

Напомним, ранее пресс-служба Ленинградского областного отделения партии распространила заявление о решении извиниться перед кандидатом на должность президента РФ Павлом Грудининым. Документ подписан секретарем комитета Ленинградского отделения партии А.А.Михеенко.