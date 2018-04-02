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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
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экономика ;  | комментариев: 3
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Новости
02.04.2018 12:52 Мск (14:52 Екб)
политика | В России
ЦК партии "Коммунисты России" опроверг заявление об извинениях Грудинину
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Коммунисты России, Нижневартовск, протест Вадиму Абдуррахманову (2017) | Фото: Коммунисты России (Нижневартовск)

Центральный аппарат партии "Коммунисты России" опровергает заявление Ленинградского областного отделения партии об извинениях Павлу Грудинину.
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"Уведомляем Вас, что Ленинградское областное отделение возглавляет Хугаев Чермен Вазноевич, - заявили Накануне.RU в пресс-службе ЦК партии. - Никакого отношения к деятельности партии указанные в Вашей публикации лица давно не имеют. Ленинградское областное отделение полностью поддерживает руководство партии и лично Максима Александровича Сурайкина".

В заявлении на сайте "Коммунистов России" говорится о том, что заявление об извинениях - лживое, а также о том, что печать и бланк партии были подделаны. "Официально заявляем, что Ленинградская областная организация КПКР во всем поддерживает руководство партии, считает абсолютно правильными и политически выверенными все действия нашего кандидата на президентских выборах М.А.Сурайкина и презирает предателя интересов рабочего класса и народного дела олигарха Грудинина", - говорится в заявлении, подписанном Хугаевым.

Напомним, ранее пресс-служба Ленинградского областного отделения партии распространила заявление о решении извиниться перед кандидатом на должность президента РФ Павлом Грудининым. Документ подписан секретарем комитета Ленинградского отделения партии А.А.Михеенко.

Коммунисты России, Павел Грудинин, извинения(2018)|Фото: пресс-служба Ленинградского облотделения КПРФ

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02.04.2018 12:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 08:28 Мск
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах

Ранее 16.03.2018 01:57 Мск
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Ранее 15.03.2018 19:04 Мск
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ЦК партии "Коммунисты России" опроверг заявление об извинениях Грудинину
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