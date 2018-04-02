Показ "Свадьбы в Малиновке" на Украине посмотрели 10% населения страны

Вечером 31 марта на украинском телеканале "Интер" музыкальную комедию "Свадьба в Малиновке" посмотрели 3,8 млн человек, что составляет 10% населения страны. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Среди массовой всеукраинской аудитории 18+ фильм стал эфирным событием дня с самой высокой долей – 18,8%", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, осенью 2017 года на Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Украинской мовы должно быть не менее 75% эфира на национальных каналах. Языковые квоты на радио были введены в конце 2016 года.