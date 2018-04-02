Завысил тарифы. В Челябинске депутат ЗСО стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег

В Челябинске на директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" и депутата ЗСО Владимира Чебыкина заведено уголовное дело.

Силовики считают, что в период 2016-2017 годов несколькими руководителями предприятия Чебыкина были похищены денежные средства бюджетных организаций путем получения оплаты по завышенным тарифам.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и закрепление доказательственной базы, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления причиненного ущерба.