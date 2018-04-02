"Нет огнетушителей и путей эвакуации": прокуратура озвучила нарушения в ТЦ Екатеринбурга

В связи с пожаром в торговом центе "Зимняя вишня" в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, прокуратура Екатеринбурга организовала проверку ТЦ на соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Первые итоги проверки показали, что наименьшее число нарушений выявлено в ТЦ "Радуга парк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент проверили 26 ТЦ. Проверки окончены в ТРЦ "Карнавал", ТРЦ "Мегаполис", ТРЦ "Свердловск", ТРЦ "Радуга парк", ТРЦ "Аида", ТРЦ "Гулливер", ТРЦ "Комсомол".

Так, в ТРЦ "Свердловск" на путях эвакуации располагаются торговые киоски, пожарная сигнализация работает некорректно (в некоторых местах торгового центра ее не слышно), ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), а при отделке здания использованы горючие материалы.

В ТРЦ "Мегаполис" отсутствуют знаки путей эвакуации.

Общими нарушениями ТРЦ "Аида", ТРЦ "Гуливер" являются: отсутствие знаков путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов менее нормы (1,2 м), отсутствие в пожарных коробах огнетушителей и пожарных рукавов, захламление выходов.

В ТРЦ "Комсомолл" пожарные выходы захламлены, двери эвакуационных выходов закрыты, не срабатывает сигнализация, а планы эвакуации не соответствуют действительности.

Проверки продолжаются.