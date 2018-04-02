У Куйвашева есть план, как отпраздновать 300-летие Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил на высоком уровне провести работу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила.

"Сформирован план, который, проводя параллели с областной программой, можно назвать "Пятилеткой развития" Нижнего Тагила. В плане отражены не только направления по подготовке праздничных мероприятий, но и большой блок по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия. Реализация плана предполагает, что за эти пять лет город должен преобразиться. Необходимо провести информационную и просветительскую работу, познакомив широкую аудиторию с историей города, с традициями, культурными и научными достижениями", - сказал Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила планируется строительство моста через Тагильский пруд, введение дополнительных трамвайных веток, реконструкция спортивного стадиона "Высокогорец" и Нижнетагильского театра кукол и многое другое. А сенатор Эдуард Россель считает, что в ходе преображения города необходимо обратить внимание на здание бывшего Главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых, поскольку старинный архитектурный комплекс является олицетворением истории металлургии не только Среднего Урала, но и всей России.

"Основной целью в реализации мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города является значительное повышение качества жизни тагильчан и гостей города, обеспечение привлекательности города для инвесторов и развитие туризма на основе концептуального улучшения городской среды, бесперебойного функционирования и развития социальной инфраструктуры и всех систем обеспечения города. Запланирован переход к системе "Умный город". Мы обязаны за короткий период создать условия, делающие город комфортным для самореализации талантливой молодежи", - заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Напомним, что свой юбилей Нижний Тагил отметит в 2022 году. Торжество выведено на федеральный уровень: в июле 2017 года указ о праздновании 300-летия основания города был подписан президентом России Владимиром Путиным.