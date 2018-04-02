В Екатеринбурге задержан один из разбойников, напавших на таксиста

Полиция Екатеринбурга задержала одного из подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Им оказался местный житель, который ранее уже имел судимость, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

24 марта поздним вечером трое неизвестных напали на водителя такси: угрожали и ограбили. Злоумышленники сели в такси в районе железнодорожного вокзала, а когда приехали по указанному адресу, то один из пассажиров стал угрожать водителю расправой с помощью предмета, похожего на пистолет. Затем он отобрал у водителя телефон и деньги – 12 тыс. руб.

При досмотре у подозреваемого нашли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому и двум его соучастникам, которые в настоящее время скрываются от полиции, грозит лишение свободы до 10 лет. Задержанный находится под стражей.

Кроме того, сотрудники полиции полагают, что мужчина может быть причастен к другим подобным преступлениям в Екатеринбурге.