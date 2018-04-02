В Салехарде стая собак искусала ребенка

В Салехарде на улице Щорса стая собак напала на ребенка. Взрослые отбили его у разъяренных животных, сейчас мальчик – в больнице, передает корреспондент Накануне.RU.

Прохожие защитили мальчика от животных и вызвали "скорую", которая доставила ребенка в окружную больницу. По некоторым данным, мальчик потерял много крови.

"Проводится проверка. Ребенок – в больнице, его мать опрашивается", - сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружной полиции Ирина Пимкина.

В пресс-службе окружного управления СКР пообещали прокомментировать ситуацию позднее, когда выяснятся подробности случившегося.