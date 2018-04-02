Иск жителей Волоколамска к ООО "Ядрово" начнут рассматривать на следующей неделе

Иск жителей подмосковного Волоколамска с требованием закрыть полигон "Ядрово" начнут рассматривать на следующей неделе. Такое решение вынес Волоколамский городской суд Московской области, передает "Интерфакс".

Как отметили в суде, собеседование по делу назначено на 10 апреля в 14.00.

В качестве истцов по данному иску выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних.

Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.

Как сообщало Накануне.RU, 1 апреля жители Волоколамска вышли на очередной митинг за закрытие свалки "Ядрово" и отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.