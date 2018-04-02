Пытался скрыться. В Кургане заключили под стражу друга главы района Зауралья по обвинению в хищении бюджетных средств

После обысков дома и в кабинете у главы Щучанского района Зауралья Петра Чикишева арестован его друг, местный предприниматель Смбат Асрян - следствие обвиняет его в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство детсада в Щучье.

48-летний директор фирмы "СтройРегион" в 2015 году в рамках заключенного договора на капитальный ремонт садика обеспечил подготовку и лично подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных руководимым им предприятием работ, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Под влиянием обмана со стороны подозреваемого представителями учреждения были приняты и оплачены с завышенной стоимостью и фактически невыполненные фирмой Асряна работы, чем причинен ущерб на сумму не менее 5,8 млн рублей, которые были похищены последним и использованы в собственных интересах.

Асрян попытался скрыться - как ранее сообщало Накануне.RU, 29 марта в кабинет главы Щучанского района Петра Чикишева приехали следователи - правоохранители провели обыск не только на рабочем месте чиновника, но и у него дома. Чикишев позвонил Асряну и предупредил его о следственных мероприятиях СК и ФСБ. Уже вечером Асрян решил, что правоохранители уехали обратно в Курган и вернулся домой, однако увидел служебный автомобиль.

"Он спешно попытался скрыться на принадлежащем ему транспортом средстве и был задержан на территории другого субъекта Российской Федерации", - добавили в СК.

В СК также сообщили, что на возможное оказание покровительства Асряну также проверяется Петр Чикишев.