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Пытался скрыться. В Кургане заключили под стражу друга главы района Зауралья по обвинению в хищении бюджетных средств
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

После обысков дома и в кабинете у главы Щучанского района Зауралья Петра Чикишева арестован его друг, местный предприниматель Смбат Асрян - следствие обвиняет его в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство детсада в Щучье.
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48-летний директор фирмы "СтройРегион" в 2015 году в рамках заключенного договора на капитальный ремонт садика обеспечил подготовку и лично подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных руководимым им предприятием работ, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Под влиянием обмана со стороны подозреваемого представителями учреждения были приняты и оплачены с завышенной стоимостью и фактически невыполненные фирмой Асряна работы, чем причинен ущерб на сумму не менее 5,8 млн рублей, которые были похищены последним и использованы в собственных интересах.

Асрян попытался скрыться - как ранее сообщало Накануне.RU, 29 марта в кабинет главы Щучанского района Петра Чикишева приехали следователи - правоохранители провели обыск не только на рабочем месте чиновника, но и у него дома. Чикишев позвонил Асряну и предупредил его о следственных мероприятиях СК и ФСБ. Уже вечером Асрян решил, что правоохранители уехали обратно в Курган и вернулся домой, однако увидел служебный автомобиль.

"Он спешно попытался скрыться на принадлежащем ему транспортом средстве и был задержан на территории другого субъекта Российской Федерации", - добавили в СК.

В СК также сообщили, что на возможное оказание покровительства Асряну также проверяется Петр Чикишев.

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02.04.2018 12:18 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
14:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 11:59 Мск
В Зауралье следователи пришли с обысками к главе района - по "уголовке" о хищении бюджетных денег








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Пытался скрыться. В Кургане заключили под стражу друга главы района Зауралья по обвинению в хищении бюджетных средств
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