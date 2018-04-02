Исследование: депутаты Госдумы ужесточают правила для бизнеса минимум раз в неделю

Озвучены результаты исследования законотворческой деятельности депутатов Государственной Думы России в 2014-2017 годах. Его провел "Экспертный координационный центр".

Как сообщили Накануне.RU в организации, за четыре года число новых законов, принимаемых депутатами за год, снизилось с 56-ти до 26-ти. В то же время заметно выросло число "экономических" законопроектов – с 41-го документа в 2014 году до 104-х в 2017 году.

"Всего в 2017 году депутаты проголосовали за 512 законопроектов, из них 439 документа вносили поправки в действующие законы, а каждая пятая поправка касалась экономической сферы. В прошлом году депутаты 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса, то есть не реже одного раза в неделю вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания, вводилось новое обременение для предпринимателей. В то же время, 25 законопроектов способствовали снижению административной нагрузки на бизнес", - сообщили в "Экспертном координационном центре".

"В Послании Федеральному собранию Владимир Путин прямо сказал о необходимости перевода всей системы контроля и надзора на риск-ориентированный подход, то есть не ужесточать и карать, а предотвращать нарушения, не дожидаясь их последствий. Наше исследование показывает, что в 2017 году депутаты этой рекомендации не следовали. Будем надеяться, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону", - прокомментировал результаты исследования руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.