Депутат Госдумы обратилась в Минспорт РФ с просьбой разобраться в оптимизации детских спортшкол в Челябинске

Координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутат Госдумы РФ Любовь Духанина обратилась к Министру спорта России Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортшкол Челябинска, которая была начата в прошлом году.

Данный процесс был запущен без учета мнения, родителей, учеников и спортивного сообщества, сообщили Накануне.RU в ОНФ Южного Урала.

"До сих пор им не представлены экономические обоснования реформы массового спорта и ожидаемые положительные изменения, которые она принесет юным спортсменам. Поводом для обращения к министру послужили резонансные события, происходящие в Челябинске - увольнение заслуженных руководителей спортучреждений", - отметили в ОНФ.

Любовь Духанина в прошлом году направляла депутатский запрос в адрес главы Челябинска Евгения Тефтелева с просьбой предоставить информацию, обосновывающую необходимость оптимизации спортшкол. Всего под этот процесс попадают 52 профильных учреждения. На запрос был получен формальный ответ: в частности, в письме говорится, что данная необходимость продиктована современными социально-экономическими условиями и проводится с целью повышения эффективности и улучшения работы учреждений.

"Никаких реальных цифр, доводов в пользу оптимизации детского спорта не приводится", - сообщили в ОНФ.

По данным ОНФ, в ходе оптимизации количество юных челябинцев, вовлеченных в занятия спортом, не увеличилось. Между тем происходят увольнения руководителей спортивных школ без объяснения причин, оказался закрыт спортзал с уникальным оборудованием для занятий детей от трех лет и реабилитации детей-инвалидов.

"Недавнее увольнение заслуженного тренера, мастера спорта, чемпиона мира Олега Строгонова вызвало протест родителей и детей-спортсменов. 3 апреля они готовятся выйти на пикет его в поддержку. Стоит отметить, что на следующий день после увольнения Строгонов был госпитализирован в кардиологическое отделение больницы", - добавили в ОНФ.