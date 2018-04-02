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Новости
02.04.2018 12:00 Мск (14:00 Екб)
общество | В России
В Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования
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Телеграм Telegram (2015) | Фото:

Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом написал в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах.
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"20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы", - написал Павел Чиков.

Он пояснил, что Тelegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида обмена сообщениями - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте, уточнил Чиков.

Как сообщает мессенджер Роскомандзору, при создании "секретного чата" используется "асимметричное шифрование и алгоритм Диффии - Хеллмана", при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи".

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в ответе Telegram.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому.

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02.04.2018 12:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:00 Екб


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В Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования
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