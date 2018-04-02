"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером

Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский сегодня проиграл суд священнику, который сравнил Ленина с Гитлером. Как рассказал Накануне.RU сам Рябчевский, он не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию.

"Я буду бороться дальше, подам апелляцию. Судья поступила необъективно. Протоиерей оскорбил меня лично, суд этого не учел. Для меня Ленин – это мое всё. Я ношу с ним медаль за воинскую доблесть, мне что, теперь её на свалку выкинуть? Будем дальше сражаться", – рассказал Николай Рябчевский.

По его словам, в этой ситуации нельзя сдаваться, нужно отстаивать честь Ленина.

"Он [ответчик - священник] поставил под сомнение мой выбор жизненного пути. Его фраза меня оскорбила, я буду защищать Ленина всеми способами. Прискорбно, что эти слова произнёс служитель церкви, который должен сохранять мир, а в итоге – провоцирует злобу и ненависть", – добавил истец.

Напомним, Николай Рябчевский подал в суд на служителя церкви за его высказывания о том, что "Ленин и Гитлер – две стороны одной монеты". Эти слова прозвучали на телеканале "Союз", а также были напечатаны на страницах "Православной газеты".