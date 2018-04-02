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Новости
02.04.2018 11:52 Мск (13:52 Екб)
культура | Центральный ФО
В новых сериях "Простоквашино" кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова
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(2017) | Фото:

В новых сериях мультсериала "Простоквашино" кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
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"Озвучивать кота Матроскина в новом "Простоквашино" будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма", - говорится в сообщении.

Создатели мультфильма уверены, что "генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу". Кроме того, как отметила глава правления киностудии Юлиана Слащева, "очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в своё время начал его отец".

Сама Антон Табаков отметил, что "это не просто работа, а дань памяти". "И большая ответственность, ведь Матроскин для меня - не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", - прокомментировал решение Антон Табаков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее планировалось, что кота Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.

Новые серии планировали выпустить 1 апреля, однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.

Другие новости по темам: союзмультфильм, простоквашино, кот матроскин, Антон Табаков, Олег Табаков
02.04.2018 11:52 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:52 Екб


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В новых сериях "Простоквашино" кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова
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