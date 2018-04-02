На Среднем Урале задержали банду воров: среди жертв преступников были судьи

Сегодня утром сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по местам жительства членов группы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки – BMW X5 и Volvo XC90, при этом, по данным полиции, среди жертв злоумышленников есть судьи областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Как рассказал Валерий Горелых, группа состоит как минимум из четырех участников, часть из которых ранее судима. Установлено, что подозреваемые совершали преступления на территории Свердловской и Челябинской областей. Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались – резалось одно из колес. Затем хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи.

"В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Двое из задержанных граждане Грузии, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально. Операцией по изобличению группы руководил начальник ОБОП подполковник полиции Сергей Максимов. Завтра задержанных сыщики представят в суд на арест", - отметил полковник Горелых.