В тюменской ОКБ №2 сменился главврач

Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом детской травматологии ТюмГМУ, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Роман Паськов назначен главврачом областной клинической больницы №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Паськов окончил в 2003 г. тюменскую медакадемию, в 2005 г. – ординатуру по специальности "травматология и ортопедия". Первая должность – травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2. Последние несколько лет возглавлял Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.

Ежегодно выполняет около 300 операций, регулярно участвует в российских и зарубежных научных и образовательных конференциях, мастер-классах, тематических семинарах по ортопедии и вертебрологии. В 2005 г. награжден почетной грамотой медицинской академии, в 2012 г. – благодарственным письмом губернатора Владимира Якушева.