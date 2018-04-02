В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарные инструктажи

Глава МЧС РФ Владимир Пучков потребовал от подчиненных организовать инструктажи по противопожарной безопасности со зрителями кинозалов перед каждым сеансом. Новые меры профилактики пожаров и контроль противопожарной безопасности вводятся после ЧП в Кемерово.

По словам министра, нужно инструктировать людей о действиях при сигналах о пожаре и задымлении, а также разъяснять людям, как нужно выходить из помещения в опасной ситуации.

"Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом - я прошу выдать такие рекомендации", - цитирует Пучкова РИА Новости.

Глава МЧС также поставил задачу ежемесячно проводить во всех субъектах дни противопожарной безопасности и проверить обеспеченность мест с массовым пребыванием людей необходимым противопожарным оборудованием.

Пучков отметил, что это "не разовая работа", этот этап проверок завершат до 30 апреля.

В этой работе, подчеркнул Пучков, должны принимать активное участие представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций и сами граждане.

Кроме этого он поручил организовать тактико-строевые занятия с привлечением всех реагирующих подразделений.

Пучков также призвал навести порядок в сфере перерегистрации объектов среднего и крупного бизнеса в индивидуальные и малые предприятия.

Ранее МЧС предложило изменить порядок проверки торговых центров, а также сделать их внезапными и регулярными.