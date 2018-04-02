Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив журнала "За рулем" с 90-летним юбилеем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"У истоков рождения этого замечательного издания стояли выдающиеся представители отечественной журналистики, литературы, искусства. Во многом благодаря их таланту и творческой энергии с первых же номеров журнал привлёк заинтересованное внимание не только специалистов, но и самой широкой аудитории", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что сегодняшние сотрудники издания достойно продолжают традиции своих предшественников, знакомя читателей с достижениями российского и зарубежного автопрома и "своей востребованной просветительской деятельностью способствуя повышению культуры вождения и безопасности на дорогах".

"Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - сказал глава государства.