На Южном Урале уголовное дело иностранца, обвиняемого в даче взятки полицейскому в аэропорту, передано в суд

В Челябинске закончено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего таджика, который дал взятку полицейскому в аэропорту "Баландино".

По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 22 февраля этого года таджик, находясь в помещении дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту с целью прекращения административной проверки по факту нарушения миграционного законодательства РФ и не составления в отношении него протокола об административном правонарушении, передал сотруднику транспортной полиции денежную взятку, однако сотрудник полиции от предложенных денег отказался.