В Екатеринбург едут инспекторы Международного бюро выставок

Инспекционная комиссия Международного бюро выставок 3-4 апреля посетит Екатеринбург, чтобы оценить возможности города принять выставку ЭКСПО в 2025 году, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Делегацию МБВ возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания Джай-Чул Чой. В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку", - сообщается на сайте "ЭКСПО-2025".

Ожидается и внушительная делегация российских чиновников. Напомним, что правительственный оргкомитет подготовки заявки возглавляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.