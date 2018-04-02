СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

Владельцы Группы "Сумма" братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Отмечается, что он уже посетил Магомедовых в изоляторе.

В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется, сказал Мельников.

По его словам, Магомедовы на условия содержания не жалуются, считают, что задержание и доставка в изолятор проходили "очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей".

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает, что братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов помещены в следственный "вип-изолятор" - "Кремлевский централ", который является частью СИЗО "Матросская тишина".

Он напомнил, что это учреждение особой категории, в которое заключают высокопоставленных арестантов.

Магомедовы стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160). Братьям вменяют хищение 2,5 млрд рублей.

Вместе с тем руководителя строительной компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России) и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159).