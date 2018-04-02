Челябинский студент осужден за покушение на сбыт наркотиков

В Челябинске осудили 25-летнего студента одного из городских вузов - его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Соучастники молодого человека указали злоумышленнику место, откуда он забрал закладку с наркотическими средствами мефедрон массой свыше 98 гр, метамфетамин 50 гр и каннабис массой свыше 40 гр, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В январе этого года наркотики обнаружили по месту жительства обвиняемого и изъяты сотрудниками полиции.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и активного способствования раскрытию и расследованию преступления суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.